Motociclismo, Trofeo Moto Estate: brilla il pilota di casa Alessandro Peri

SAN MARTINO DEL LAGO - Alessandro Peri, pilota che corre per i colori del Moto Club Angelo Bergamonti, ha conquistato il sesto posto alla prima prova del Trofeo Moto Estate disputata sabato e domenica al Cremona Circuit di San Martino del Lago. Peri, di Isola Dovarese, partecipa anche alla Coppa Italia. Ha iniziato sabato con il secondo tempo in griglia in Q2. Pur sapendo che il primo in classifica era imprendibile, il pilota isolano ha dato tutto se stesso terminando sesto alla seconda partenza, con pista bagnata, domenica mattina. Peri, va detto, ha sfiorato la pole per pochi decimi di secondo, facendo registrare il secondo tempo in partenza.

Il risultato finale gli ha fatto meritare i complimenti da parte del Moto club: “Alessandro si rifarà nella seconda prova a Misano Adriatico”, dicono a Gussola. “Lo scorso anno - dice il direttore sportivo Sante Granelli - aveva conquistato il quarto posto in campionato e speriamo almeno che finisca così. Ma ci fa piacere avere, quest’anno che è il 50esimo del Moto club, avere un nostro pilota nel campionato italiano velocità e nella Coppa Italia”.