Calcio, Crema sconfitta bruciante contro il Villa Valle

CREMA - Sconfitta bruciante per il Crema che ha perso di misura la partita casalinga con un concreto Villa Valle. I nerobianchi hanno costruito alcune occasioni importanti, ma sono stati i bergamaschi, al terzo successo consecutivo, a imporsi due a uno al Voltini. L'undici ospite ha sbloccato il risultato al 16': punizione di Martini e Maritato di testa ha trovato la deviazione vincente.

Al 29' Crema vicino al pari, ma è stato proprio Maritato a respingere sulla linea di porta la conclusione di Ruffini. A inizio ripresa palo nerobianco colpito da Bigotto, mentre al 57' splendida parata di Pisoni su Poledri. In contropiede il raddoppio del Villa Valle al 60' al termine di una triangolazione Seck, Maritato, Seck preciso nella finalizzazione. Il Crema ha riaperto subito la gara con un tiro sporcato di Cerri dal limite. Il generoso forcing finale non ha prodotto risultato ed è arrivato un altro stop per la formazione di Stefano Bellinzaghi.