Benítez: «Sono orgoglioso di Pecchia»

MILANO - Rafa Benítez, allenatore dell'Inter e del Napoli in carriera, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, oltre a fare prognostici per lo scudetto ribadendo la sua affezione al Napoli, ha voluto omaggiare il collega Fabio Pecchia, tecnico della Cremonese capolista in Serie B. «Sono molto orgoglioso del suo lavoro - ha detto il tecnico spagnolo -, lo ringrazio perché spesso mi cita come riferimento. Ci confrontiamo spesso e a volte guardo le partite della Cremonese. Fabio è preparato, curioso. Non un social media coach, come ce ne sono tanti ma a me non piacciono».

Benítez ha concluso con l'augurio al suo vice dei tempi del Napoli e del Real Madrid di andare in Serie A: «Spero mi offra una cena nel miglior ristorante di Cremona, magari per festeggiare la Serie A».