Cremonese, derby che vale il sorpasso, è record allo Zini

CREMONA - Un derby travestito da scontro al vertice, una cornice di pubblico che ha frantumato il record stagionale di spettatori, con 8836 biglietti venduti (biglietterie aperte ancora oggi), registrato contro il Pisa. Non siamo vicini alle cifre registrate nel campionato 2018-2019 quando allo Zini la stessa sfida era stata seguita da 11.840 persone, ma sarebbe stato impossibile raggiungere comunque una cifra superiore vista la capienza limitata al 75%.



Cremonese-Brescia resta comunque la gara clou della 28ª giornata del campionato di serie B. La squadra di Pecchia prova a recuperare posizioni dopo il pareggio contro il Benevento che ha consentito alle rondinelle e al Lecce di scavalcarla in classifica.

La squadra grigiorossa arriva con le spalle irrobustite da tante gare in cui l’impianto di gioco ha funzionato; la mente serena per aver avuto la chiara sensazione di poter affrontare qualsiasi avversario e il fuoco nelle vene per la consapevolezza che si sarebbe potuto fare di più; anzi: segnare di più e conquistare ulteriori punti.



Fabio Pecchia continua a chiedere alla Cremonese di stare sempre sul pezzo e affinare ancora qualche dettaglio, una ricetta che strada facendo ha dato i suoi frutti. Da diverse settimane ormai la squadra grigiorossa ha alzato talmente lo standard delle proprie prestazioni da diventare una garanzia di calcio ben giocato. In campo poi, ogni match ha sviluppi particolari e a tratti imprevedibili, ma è una certezza che i grigiorossi non si adattino più all’avversario. Il ko rimediato al Rigamonti brucia ancora, perché quella sconfitta con rigore sbagliato è forse il maggiore esempio di cosa voglia dire non riuscire a concretizzare gli episodi da rete puliti. E lungo il cammino la Cremonese ne ha mancati diversi. Finora non si sono rivelati così determinanti da allontanare la squadra di Pecchia dalle prime posizioni della classifica ma in palio oggi c’è anche questa chance: il sorpasso alle rondinelle di Inzaghi, che al pari della Cremonese arriva da una bella striscia di risultati utili.



Lo Zini non cade dalla famigerata serata contro il Perugia e tutti in casa grigiorossa vogliono mantenere questa striscia. Mancherà a centrocampo il faro Castagnetti, fermato da un fastidio muscolare, per il resto Pecchia recupera Valzania e ha già concesso qualche minuto a Buonaiuto, anche se la sua presenza nell’undici titolare non è certa.

Dall’altra parte Inzaghi ha un reparto difensivo da ridisegnare. Ha convocato Sabelli e Cistana che però non sarebbero in condizioni ottimali e mancherà Adorni per squalifica. Dalla cintola in su però il Brescia ha tante opzioni e la vena realizzativa non manca.