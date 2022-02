Calcio. Cremonese - Vicenza aggiornamenti in diretta dalle 18.30

CREMONA - Nella giornata di campionato valida per il 25° turno, la Cremonese ospita allo stadio Zini (ore 18.30) il pericolante Vicenza, reduce da tre pareggi di fila tra cui quello contro il Pisa. Grigiorossi secondi a quota 45 punti, veneti penultimi a quota 14. Attenzione però, in serie B il rischio più grosso è quello che sul campo si annullino magicamente i punti di distacco in classifica. Per farla breve, è giusto coltivare qualche aspettativa sulla Cremonese contro il Vicenza, senza farsi però troppe illusioni che allo Zini si assista ad una passeggiata. I giocatori di Pecchia dovranno interpretare bene il match, perché basta un solo episodio per rompere le uova nel paniere.