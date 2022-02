Calcio. Perugia - Cremonese aggiornamenti dalle ore 16.15

CREMONA - Lo scenario è cambiato radicalmente ed è una novità in casa grigiorossa, tanto bella quanto esaltante. Partita sempre da posizioni di rincalzo, infilata nell’affollato gruppo delle pretendenti al grande salto, oggi la Cremonese difende i gradi da capolista. Non accadeva da trent’anni, ma in via Postumia le due parole più gettonate sono «prudenza» e «umiltà». Il motto è sempre stato «fare meglio dell’anno scorso» e numeri alla mano, in poco più di mezzo campionato la Cremonese ha quasi raggiunto la quota punti che la scorsa stagione aveva conquistato dopo 38 giornate. La squadra di Pecchia a piccoli passi ha lasciato quella che sembrava la sua comfort zone senza imbarazzi e senza schiamazzi, guardando sempre ogni appuntamento con la massima concentrazione e affinando i propri meccanismi gara dopo gara. Per la prima volta i grigiorossi ripartono dalla cima della classifica e l’appuntamento contro il Perugia forse è il migliore stress test per tarare la solidità del gruppo, sia tattica che mentale. La squadra di Alvini è stata la prima (e l’unica) in questa stagione ad aver espugnato lo Zini. Finora la Cremonese ha mantenuto lo stesso passo del girone di andata e oggi pomeriggio (stadio Renato Curi, ore 16.15) si presenta la prima opportunità per migliorarlo, per compiere un ulteriore passo avanti.