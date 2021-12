Basket, dieci componenti del team positivi: a rischio Vanoli-Trieste

CREMONA - A seguito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, Vanoli Basket Cremona comunica che sono emerse 10 positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

Tutti i soggetti si trovano in isolamento e stanno seguendo le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie.

Il Club è in contatto con Lega Basket affinché sia valutata la situazione in essere, in vista dell’imminente sfida di campionato con l’Allianz Pallacanestro Trieste in programma domenica 26 dicembre al PalaRadi.