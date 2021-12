Due positivi nella Germani Brescia: non è a rischio il match con la Vanoli

BRESCIA - Alla vigilia del match con la Vanoli, la Germani ha annunciato che John Petrucelli e Paul Eboua sono risultati positivi al Covid: asintomatici, sono stati messi in isolamento fiduciario. Il resto della squadra è risultata negativa ai tamponi. Per coach Magro due assenze non preventivate in un match come quello di domani nel quale sono in palio punti pesanti.