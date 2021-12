Ascoli-Cremonese: ore 14 Stadio Del Duca

CREMONA - Che il momento sia abbastanza delicato e allo stesso tempo cruciale lo ha fatto capire Fabio Pecchia in conferenza stampa quando ha chiesto di alzare il livello della qualità. Nel calderone degli scontri diretti che animano il campionato, Ascoli-Cremonese rappresenta uno di quegli appuntamenti fondamentali, perché in ballo c’è la possibilità di candidarsi a un ruolo da protagonisti in queste ultime battute del 2021. Ma soprattutto ci si gioca anche la conferma che il gruppo ha preso il passo giusto. E il tecnico di Formia non vuole lasciarselo sfuggire proprio adesso che il passo della Cremonese è tornato su alti livelli come quello delle altre concorrenti ai primi posti. oggi nel mirino il record di tre vittori consecutive per volare alto.