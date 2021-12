Segafredo troppo forte, la Vanoli si deve arrendere (75-87)

CREMONA - La Vanoli largamente incompleta (Miller, Poeta e Spagnolo, e con McNeace a mezzo servizio) cede alla più forte Segafredo Bologna. Troppo netta la differenza tra i due roster ma da segnalare anche la preoccupante prestazione di Harris (1 su 13 al tiro).

Palla a due e via, subito parziale di 8-0 per la Virtus, grazie anche agli errori in serie di Harris. La Vanoli si rimette in scia grazie al grande impatto di Sanogo, ma a fine parziale Bologna comanda 22-15. Allungano gli ospiti in avvio di secondo quarto (26-17), ma la partita rimane viva grazie ai canestri di Sanogo, Cournooh e Pecchia (28-30 al 14'). La Segafredo cerca di spaccare in due il match (39-30), ma la squadra cremonese non ne vuole sapere di interpretare il ruolo di vittima sacrificale (35-39). Il nuovo arrivato Dime segna i primi due punti in canotta Vanoli, tripla di Cournooh e Pecchia allo scadere sigla il 41-43 di metà partita.

Dopo l'intervallo lungo, la Vanoli passa avanti con la tripla di Tinkle (44-43), ma la Segafredo riparte immediatamente e spassa la gara portandosi anche sul +13, mentre a fine terzo quarto il tabellone segna 60-70. Nell'ultimo parziale la Vanoli si riporta sul 65-70, poi è monologo per i campioni d'Italia in carica.