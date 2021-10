12esimo Enduro del Casalasco, in gara quasi 400 iscritti

GUSSOLA - Quasi 400 iscritti al 12esimo Enduro del Casalasco, organizzato dal Moto club Angelo Bergamonti nel 50esimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 4 aprile 1971 in gara a Riccione durante la Mototemporada. La manifestazione sarà anche un memorial intitolato a Marco Pezzani, Vanni Crema e Mauro Frigeri. “Dopo le rappresentanze a Riccione per l’inaugurazione della stele monumentale dedicata a Bergamonti e a Cervia-Milano Marittima per la dedica di una via è giunto il tempo dell'Enduro del Casalasco”, dice Sante Granelli, addetto alla comunicazione del Moto club guidato dal presidente Giuseppe Pietralunga. “Si tratta della 12esima tappa di questa manifestazione ormai fissata a calendario anno per anno. Abbiamo trascorso cinque mesi di burocrazia tecnica e tra enti come Provincia, Comuni, Aipo, Consorzio del Navarolo, strade comunali, appezzamenti di terreni privati, consortili per riuscire a ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Siamo ormai alla vigilia di una manifestazione alla quale forse non credeva nessuno”.

L'ORGANIZZAZIONE

Fatto sta che l’obbiettivo è stato raggiunto, “vuoi per meriti 'sul campo', vuoi per il nome del Moto club, vuoi per la zona e i ricordi di piloti figli d’arte o di piloti che a Gussola negli anni 70/80 venivano e ricordano tutt’ora la pista da cross, ma ci siamo riusciti - sottolinea Granelli -. Sarà una bella manifestazone che ha impegnato tanti soci e che impegnerà un centinaio di persone fra segreteria, direzione di gara, parco chiuso, partenza, assistenza sanitaria, cronometristi federali, e tecnici della federazione. Tutte volontari. Alcune associazioni locali ci stando dando solidarietà, amicizia e disponibilità. E' una soddisfazione per il club, per i cittadini di Gussola, speriamo anche per il nostro sindaco, gli impiegati e gli amministratori che abbiamo fatto un po “dannare” con le nostre richieste, forze dell’ordine comprese. Abbiamo anche aggiunto dei bagni chimici nelle varie zone di parcheggio e paddock per non avere problemi”. Il percorso di trasferimento in cui i piloti, con moto regolamentari, saranno impegnati sarà di 40 chilometri circa, alle quali sono da aggiungere due prove speciali di 5 mila metri. Saranno regolati in primis dal codice della strada e nelle prove speciali potranno dare sfogo alle loro abilità motociclistiche.

LA GARA

“A Gussola saranno presenti tutte le categorie e le classi, dai ragazzini con moto codice 50cc, ai più alti di categoria e cilindrata, esclusi i veterani che parteciperanno alla 6 giorni all’Isola d’Elba. La federazione ha dato ordine di avere alcuni tecnici in più per velocizzare le operazioni preliminari della mattinata di domenica, quando le partenze saranno per i primi tre e a gruppi di tre a partire dalle 10, intervallati da spazi di 1 minuto al gruppo. Previsti 3 giri consecutivi”. Le prove saranno valide per il campionato regionale e la partenza sarà data dal nostro sindaco. “Saremo pronti e carichi. Spero che tutti i nostri amici o soci siano soddisfatti di aver contribuito a tale manifestazione. Avremo anche concomitante il campionato italiano di minimoto al Cremona Circuit”.