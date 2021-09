Esperia, pochi cambi nel roster e addio al capitano Giulia Decordi

CREMONA - La stagione 2021-2022 dell'Esperia Cremona è iniziata mercoledì sera al Cambonino, giorno del raduno delle ragazze di coach Valeria Magri e del primo allenamento agli ordini del preparatore Matteo Bozzetti. La formazione cremonese ha cambiato pochissimo rispetto alla passata stagione ma le poche variazioni sono state di massimo spessore dato che, in primis, andava sostituita Giulia Decordi, capitano e bandiera del sodalizio del presidente Sassano. Al suo posto è arrivata Cristina Coppi, schiacciatore di livello da Volta Mantovana, e con lei Jasmina Crestin al centro, Emma Rizzieri in palleggio e Viola Pedretti nello spot di opposto oltre alla promozione di Alice Martino in pianta stabile in prima squadra. Le tigri gialloblu inizieranno dunque a mettere benzina nel motore in vista del campionato, lontano poco più di un mese, con l'esordio fissato per il 16 ottobre, alle 20.30, proprio tra le mura amiche dell'impianto cremonese contro Fabbrico. Il cammino dell'Esperia, una delle favorite del girone D per i due posti che garantiranno l'accesso ai playoff, passerà in rassegna subito le piacentine Gossolengo e Alseno per poi fare il tour della romagna sino ad incrociare quello di Ostiano nel derby del girone il 27 novembre al Camobino ed il 26 febbraio al PalaVacchelli.