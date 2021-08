Colpaccio Vanoli: l'ex Nba Malcolm Miller completa la rosa

CREMONA - Si chiude con i fuochi d'artificio la campagna acquisti della Vanoli Basket: la società del patron Aldo Vanoli ha infatti completato il roster, portando a Cremona l'ex Nba Malcolm Miller, ala piccola di 28 anni e 201 centimetri di altezza, con alle spalle anche una esperienza europea avendo giocato nell'Alba Berlino nella stagione 2016-2017. Verrebbe da dire che con questo colpo messo a segno dal direttore generale Flavio Portaluppi, si è rimediato più che bene all'uscita di scena di Haywood Highsmith richiamato dalle sirene del massimo campionato statunitense.

Questo il comunicato emesso dal club biancoblu: "Vanoli Basket Cremona comunica la firma, per la stagione 2021/2022, dell’atleta statunitense Malcolm Miller. Ala di 201 centimetri per 95 chilogrammi di peso, Malcolm è nato il 6 marzo 1993 a Laytonsville nel Maryland. Frequenta la scuola superiore a Gaithersburg, nel suo stato natale, agli ordini del capo allenatore Kevin Parrish. Nominato, negli ultimi due anni, capitano della squadra, conclude la sua stagione da junior con una media di 9,0 punti, 3,7 rimbalzi e 3,3 stoppate, mentre quella da senior con medie di 13,1 punti, 7,5 rimbalzi, 2,8 assist, 2,6 stoppate e 1,4 recuperi a partita. Svolge poi il quadriennio universitario al College di Holy Cross, a Worchester, Massachusetts. Con la maglia viola dei Crusaders gioca una prima stagione da 21 partite a 2.4 punti e 2.3 rimbalzi a gara. Migliora, nel suo anno da sophomore, portando le sue medie a 5.7 punti e 5.4 rimbalzi in 27 incontri ma è dal terzo anno che le sue cifre si alzano sensibilmente. Nelle 31 partite della stagione 2013/2014 va in doppia cifra per media punti con 10.8 a cui aggiunge 5.5 rimbalzi, 2.1 assist e 1.8 stoppate, tirando con il 49.4% dal campo e il 40.0% da tre. Nel suo ultimo anno in Patriot League si conferma con 13.5 punti, 4.7 rimbalzi, 1.3 assist e 1.7 stoppate a gara. Non scelto al draft 2015, gioca in Summer League con Boston sia a Orlando che a Las Vegas".