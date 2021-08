Brutto colpo Vanoli, Highsmith saluta e va ai Philadelphia 76ers

CREMONA - Brutto colpo per la Vanoli Basket: nelle scorse ore infatti il giocatore americano Haywood Highsmith - che era già a Cremona ed aveva iniziato la preparazione pre-campionato con la formazione di coach Paolo Galbiati - ha esercitato, entro i termini previsti, la clausola di uscita dal contratto per firmare un Exhibit 10 con i Philadelphia 76ers. Quando pareva che la formazione fosse ormai al completo (anche se il club sapeva di questa possibilità e non si è fatto trovare impreparato), ecco che il general manager Flavio Portaluppi e il suo staff devono rigettarsi nel mercato per trovare un nuovo giocatore che ricopra il ruolo di ala piccola.