Sempre in prima corsia, Desalu settimo a Parigi con 20"41

PARIGI - Fausto Desalu ha chiuso al 7° posto i 200 metri della tappa di Parigi della Wanda Diamond League. A due giorni di distanza dalla prova di Losanna, lo sprinter azzurro è riuscito a migliorarsi, completando il mezzo giro di pista con il tempo di 20"41.

La gara francese è stata vinta al fotofinish dallo statunitense Fred Kerley in 19.79 davanti al connazionale Kenneth Bednarek; terzo posto per Aaron Brown.

Desalu, che ha corso in prima corsia, è riuscito dunque a ritoccare il suo tempo ottenuto in Svizzera che non l’aveva soddisfatto, mentre non è riuscito a migliorare il primato stagionale di 20.29 che è stato registrato nella batteria di qualificazione alla semifinale ai Giochi Olimpici di Tokyo.

Per l'atleta di Casalmaggiore comunque subito un rientro importante alle gare a breve distanza dallo splendido oro nella 4x100 conquistato alle Olimpiadi in Giappone.