Cremonese col Torino a Ferragosto. C’è il sogno Juve

CREMONA - La Cremonese mette la Juventus di Cristiano Ronaldo nel mirino... Sarebbe questo il sogno dei grigiorossi. Ovviamente servirà più di un’impresa, ma chi siamo noi per poter dire di no a un sogno? È stato finalmente redatto il calendario della Coppa Italia e i grigiorossi sono stati inseriti nella parte alta di tabellone. Chi raggiungerà gli ottavi se la vedrà con i bianconeri.

Restando con i piedi per terra però serve iniziare dai trentaduesimi che si svolgeranno in gara secca (decisamente proibitiva) nella tana del Torino. Una partita affascinante, la sera di Ferragosto alle ore 21, contro i granata. Non una squadra banale, ma una che nelle sue fila vanta un fresco campione d’Europa come il Gallo Belotti. Ma si sa che il calcio d’agosto può sempre regalare delle sorprese e quindi siamo certi che mister Pecchia partirà con il chiaro intento di fare uno scherzetto agli antichi rivali ai tempi della Juventus.

La differenza di valori è tanta, ma in quel periodo saremo a una settimana dall’inizio del campionato di serie A e magari non si vorranno rischiare troppo i big arrivati al termine di una pesante preparazione atletica. D’altro canto mister Juric non è uno abituato a prendere troppo alla leggera nemmeno l’amichevole del giovedì... La Cremonese in ogni caso al Grande Torino andrà a giocare a viso aperto, su questo ne siamo certi. Resta sempre una grande soddisfazione poter affrontare un’avversaria di categoria superiore.

Se dovesse accadere il miracolo, nei sedicesimi i grigiorossi se la dovrebbero vedere con la vincente della sfida tra Sampdoria e una tra Alessandria e Padova. Agli ottavi poi sarebbe la volta della Juventus di Allegri e della sfida tra i coetanei Cr7 e Dc9...