Crema 1908, ingaggiato il centrocampista Simone Bassoli

CREMA - Il Crema 1908 si appresta a ricomporre il centro campo. Al netto di Andrea Mandelli che dovrebbe rientrare a inizio campionato, il neo acquisto nerobianco è Simone Bassoli, classe 2002, mantovano, proveniente dalla primavera del Parma. Bassoli è cresciuto nella scuola calcio del Milan dove è rimasto per 10 anni per poi esordire nel campionato U18 rossonero dove ha siglato due reti ed effettuato 5 assist in undici presenze. Con il Parma ha giocato negli U19. Ora approda al Crema.

«Sono molto felice di far parte della squadra – commenta Bassoli – ed ho avuto subito un impatto estremamente positivo. Sono impaziente di cominciare ad allenarmi per mettermi alla prova. Conoscono la serietà di mister Bellinzaghi del quale ho avuto modo di apprezzare le qualità tecniche e tattiche in passato. La Serie D rappresenta uno stimolo a dare il meglio. Mi ha colpito positivamente l’ambiente nerobianco: la professionalità e la cortesia della dirigenza, che ringrazio per la fiducia, quanto la struttura sportiva ordinata e all’avanguardia. Il Crema rappresenta una grande opportunità per la mia carriera».