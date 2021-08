Crema 1908, confermato a centrocampo il jolly Matteo Mapelli

CREMA - L’AC Crema 1908 si appresta a costruire il centrocampo e assestare la difesa. Confermato anche per il campionato

Non ho esitato un attimo ad accettare la proposta e con entusiasmo ho siglato il contratto

2021/22 il jolly Matteo Mapelli. Classe 1997, Mapelli è un giocatore motivato e generoso che ha dimostrato di saper lottare, di lavorare sodo e di adattarsi al meglio alle diverse esigenze tattiche. Lo scorso anno ha collezionato 22 presenze ed ha siglato 1 rete. «Sono estremamente soddisfatto che la società abbia rinnovato la stima nei miei confronti» commenta Mapelli. «Il Crema 1908 è una società molto seria, puntuale e sempre pronta ad andare incontro alle esigenze degli atleti. Ne abbiamo avuto dimostrazione l’anno scorso quando le difficoltà, causa pandemia, erano all’ordine del giorno. Non ho esitato un attimo ad accettare la proposta e con entusiasmo ho siglato il contratto per il prossimo anno. Ringrazio personalmente il presidente Enrico Zucchi e il direttore generale Andrea Baretti e farò di tutto per onorare la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Sono impaziente di cominciare gli allenamenti e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra. Come sempre cercherò di dare il massimo e di migliorare le performance. Le premesse sono più che buone e con ottimismo attendo solo di poter entrare in campo».