Cremonese, confermato il centrocampista Luca Valzania

CREMONA - L'U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Atalanta B.C. per l’acquisizione a titolo temporaneo con riscatto obbligatorio in caso di Serie A del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Valzania. Nelle precedenti due stagioni in grigiorosso, il centrocampista ha disputato 68 partite in Serie B realizzando 7 gol.