Cremonese, primo giorno di lavoro per il gruppo al Centro Arvedi

CREMONA - I tamponi hanno dato esiti negativi e la Cremonese ha potuto sostenere in giornata il primo allenamento collettivo della nuova stagione presso il Centro Arvedi. La squadra grigiorossa ha iniziato la mattinata con il riscaldamento in palestra, quindi si è trasferita sul campo per proseguire con gli esercizi propedeutici. La parola è passata quindi a mister Pecchia che ha messo subito i nuovi palloni della Lega B (il Kombat Ball della Kappa) tra i piedi dei giocatori. Qualche esercizio a tema con la squadra suddivisa in due gruppi, poi una partitella concentrata sul possesso palla. Il primo appuntamento è fissato per sabato 24 con il test amichevole programmato insieme al Pisa che verrà svolto a Rovetta in provincia di Bergamo. Lunedì 26 i grigiorossi proseguiranno il lavoro dal ritiro di Pinzolo fino al prossimo 6 agosto, giorno in cui la Cremonese a Cles affronterà lo Spezia prima di far rientro a Cremona.

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI