Bulloni, il bomber da scudetto

CASALETTO CEREDANO - Lorenzo Bulloni ha vinto il titolo di campione d’Italia di calcio amputati con la squadra del Vicenza. Per la formazione veneta si tratta del secondo scudetto consecutivo. L'atto conclusivo di un torneo svoltosi in tre raggruppamenti, che hanno visto la presenza di tutte le squadre partecipanti, è avvenuto ieri e ieri l'altro a Genova, dove è andata in scena la terza e ultima tappa del campionato organizzato sotto l’egida della Federazione che promuove lo sport paralimpico in Italia.

Grazie al successo di venerdì sera nel primo match ma soprattutto alla concomitante sconfitta inaspettata della principale outsider, lo scudetto per Bulloni e compagni è giunto con un giorno di anticipo.

«Siamo arrivati a Genova – commenta Lorenzo – con un unico obiettivo: portare a casa lo scudetto. Dopo aver assistito alla sconfitta della nostra principale concorrente, siamo scesi in campo più tranquilli e abbiamo conquistato il titolo. Sono stato contentissimo della partita e in particolare della mia prestazione, sia per il gol segnato sia per gli assist fatti. Abbiamo giocato da squadra e dimostrato sul campo di meritare il successo. L’anno prossimo saremo nuovamente in Champions League».

Al campo sportivo dedicato all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini i vicentini allenati da Alejandra Argento hanno bissato lo scudetto conquistato nel 2020, prevalendo sul quartetto di squadre che hanno dato vita a questa edizione ostacolata nei mesi scorsi dalla pandemia. Agevole l’ultimo incontro disputato venerdì sera contro i salentini del Fabrizio Miccoli, team fondato dall’ex calciatore della Nazionale, vinto per 12-0 dai biancorossi.

Agli avversari va però l’onore delle armi per essersi sportivamente presentati in campo nonostante l’organico ridotto, consentendo di disputare la competizione. In virtù del primo posto matematicamente conquistato, il match conclusivo di ieri sera contro il Nuovo Montelabbate è risultato ininfluente ai fini della classifica, motivo per cui Bulloni e soci hanno festeggiato in anticipo il nuovo titolo messo in bacheca. Nella città di Fano, a fine giugno, i biancorossi avevano già posto di fatto un’ipoteca sul tricolore vincendo entrambe le partite (2-1 sul Montelabbate e 5-0 sui liguri della Pegliese).