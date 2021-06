La Vanoli sogna il baby Spagnolo del Real Madrid

CREMONA - La Vanoli ha un sogno: quello di arrivare a un giocatore del Real Madrid. In questo momento il gm Flavio Portaluppi si è messo in testa di riportare in Italia Matteo Spagnolo. Naturalmente non stiamo parlando di un big delle merengues, ma di un ragazzo del 2003 su cui però in tanti sono pronti a scommettere. E se il Real Madrid ci ha creduto, portandolo in Spagna, vuol dire che qualcosa su cui lavorare per il futuro di certo c’è.