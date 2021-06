Cremonese, sarà Pinzolo la sede del ritiro estivo in Val Rendena

CREMONA - La Cremonese torna in Val Rendena. Calciatori e staff del club grigiorosso dal 26 luglio al 6 agosto saranno infatti impegnati nel ritiro estivo pre campionato che si svolgerà a Pinzolo, in provincia di Trento.

Immerso nel Parco Naturale Adamello Brenta, Pinzolo e più in generale la Val Rendena sono tradizionalmente mete montane scelte dai cremonesi per i loro soggiorni estivi.

Il quartier generale della Cremonese sarà l’Hotel Corona, struttura che sorge a breve distanza dal campo sportivo Comunale “Pineta”, dove si svolgeranno gli allenamenti dei grigiorossi.

La stagione sportiva 2021/22 della Cremonese inizierà nella prima metà di luglio: la data ufficiale sarà resa nota nei prossimi giorni.