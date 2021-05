Cremonese, Pecchia rinnova due anni

CREMONA - Era nell'aria, ora è realtà. Fabio Pecchia e la Cremonese vanno avanti insieme e si preparano a progettare la prossima stagione sportiva dopo la meritata salvezza. La società grigiorossa ha comunicato l'accordo tra le parti che ormai era solo questione di ore. Nei giorni scorsi era emerso un indizio che lasciava pensare alla positiva chiusura dell'accordo visto che nello staff grigiorosso arriverà Valerio Visconti, già collaboratore di Pecchia nell'esperienza in Giappone e nello staff tecnico della Juventus Under 23.

Adesso ogni dubbio viene spazzato via e si può cominciare a pensare al futuro.

Questo il comunicato della società grigiorossa: «U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto con il signor Fabio Pecchia l’accordo per l’estensione del suo contratto di allenatore della prima squadra che pertanto scadrà il 30 giugno 2023».

«Siamo molto felici di aver raggiunto l’accordo – spiega il presidente Paolo Rossi –. Fin dal suo arrivo l’allenatore ha saputo costruire con la squadra il feeling giusto per ottenere una serie di risultati positivi basati sulla forza del collettivo e delle idee di gioco, secondo una visione di intendere il lavoro che è la stessa del club».



«Sono orgoglioso e felice per l’accordo raggiunto – sono le parole di Pecchia – e innanzitutto vorrei ringraziare il cavalier Giovanni Arvedi per la fiducia che mi ha nuovamente accordato, consentendomi di restare alla guida di un club prestigioso come quello grigiorosso. L’obiettivo resta lavorare per la crescita e il bene della Cremonese, cercando di regalare le giuste soddisfazioni alla sua proprietà e ai suoi tifosi che nonostante la lontananza forzata mai ci hanno fatto mancare il loro sostegno».