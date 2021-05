Un anno fa l'addio a Simoni: il ricordo della Cremo

CREMONA - Un anno fa se ne andava Gigi Simoni, allenatore, direttore tecnico e poi presidente della Cremonese. Il club grigiorosso lo ha ricordato sui social con un'immagine - riproposta qui sopra -e un messaggio tanto laconico quanto denso di emozione: "Sempre con noi, mister Simoni". Cremona lo ha amato come un figlio e lo ha sempre osannato. Ma il valore di Gigi è sempre andato al di là del calcio: un grande tecnico e un grande uomo, come ricordano tutti. Portò la Cremo in serie A nel 1993 aggiudicandosi anche un altro riconoscimento personale, il ‘Guerin d’oro ’. Una stagione in cui è riuscito a far vincere a Cremona l’unico grande trofeo internazionale della storia, il torneo Angloitaliano. Dei grigiorossi Simoni è stato eletto ‘allenatore del secolo’. La sua Cremo è rimasta nella storia. Ma Gigi la storia l'ha fatta anche e soprattutto con l’Inter con la vittoria in Coppa Uefa.