Un premio nel nome di Gigi, gentleman del calcio

CREMONA (15 aprile 2021) - La 25esima edizione del Premio Gentleman Fair Play 2021 ricomincia con un nuovo premio dedicato a un grande uomo e allenatore: Luigi Simoni. Un Gentleman del nostro calcio che ci ha lasciato nel 2020 e che è stato il mister più vincente della Serie B.

Il presidente della Lega B Mauro Balata che ha voluto fortemente questo premio dice: “Sono felice che l’organizzazione del Premio Gentleman abbia costruito insieme a noi un riconoscimento per un allenatore, Gigi Simoni, che è stato un esempio per valori e stile di vita. Lo abbiamo anche ricordato durante la cerimonia di presentazione dei calendari a Pisa, perché crediamo sia un esempio per il nostro impegno quotidiano e per la nostra azione fatta di sacrificio e valorizzazione del merito".

L’organizzatore Gianfranco Fasan sostiene che “lo sport ha bisogno di tornare in sicurezza alla sua normalità ma dobbiamo adattarci alle misure restrittive imposte dalla pandemia. Per questo abbiamo deciso comunque di programmare la 25esima edizione del Premio Gentleman seppure con un inedito formato digitale e con una nuova categoria destinata all’Allenatore Gentleman e raccogliendo subito l’invito della Lega B e del presidente Balata nel dedicarla all’indimenticabile Gigi Simoni. Un Signore del nostro calcio.”

Oltre a nominare il calciatore Gentleman Lega B 2020/2021, verrà dunque istituito anche il premio Gentleman “Gigi Simoni” all'allenatore che incarna i valori del Rispetto, del Fair play e dell'eleganza in panchina. Un premio speciale che sarà assegnato attraverso il voto dei venti mister della B a un allenatore prescelto tra A e B.

Dal 20 aprile sui canali del Gentleman.it si potrà iniziare a votare per il Gentleman Serie A 2020/2021 mentre poi a metà maggio si potranno scoprire tutti i vincitori nella nuova versione del Gala Gentleman in streaming condotto dalla collaudata coppia Giorgia Rossi e Massimo Caputi. La produzione sarà realizzata da Gianfranco Fasan e Davide Scalmani.

