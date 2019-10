Reggio Emilia-Vanoli: ore 18,30 PalaBigi

CREWMONA (13 ottobre 2019) - Obiettivo reagire. La Vanoli torna in campo dopo la sconfitta amara di una settimana fa sul campo della Virtus Roma. Oggi un’altra trasferta, un campo ostico per eccellenza come quello di Reggio Emilia, ma un campo molto importante in chiave classifica. La squadra di coach Sacchetti, che ha già riposato, ha assoluto bisogno di punti alla luce del fatto che la GrissinBon con ogni probabilità sarà un’altra squadra che lotterà per la salvezza. Sopravanzare gli ultimi due posti è l’obiettivo stagionale, ma l’idea sarebbe quella di farlo con più velocità possibile per evitare di arrivare in volata e correre rischi. In questa seconda trasferta consecutiva bisognerà fare un passo avanti in difesa e sotto canestro.

