Addio a Claudio Acquaroni, ex presidente della Società Musicale Estudiantina

CASALMAGGIORE - Profondo cordoglio a Casalmaggiore per la scomparsa di Claudio Acquaroni, 72anni, ex presidente della Società Musicale Estudiantina.

Impiegato Enel, prima della pensione, Acquaroni è stato nominato presidente dell'Estudiantina all'inizio di luglio del 2009. In precedenza era segretario ed è stato rieletto poi altre due volte, per un totale di tre mandati, sino all'inizio di luglio del 2018, quando ha passato il testimone nelle mani di Cesare Visioli, che ha poi mantenuto la carica per un mandato sino a cederla all'attuale presidente Fabio Fava.

Acquaroni, precedentemente segretario dell'Estudiantina, subentrò a Ferruccio Martelli. Ha sempre svolto il suo compito con grande impegno ed una enorme passione. In seguito ad un malore, era stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Cremona. Le esequie si terranno lunedì pomeriggio nel Duomo di Santo Stefano.