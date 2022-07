Gianpaolo Fattori arrivato a Santiago di Compostela: nel nome di Emergency

SPINO D’ADDA - Dopo 86 giorni di cammino, partendo da Casalmaggiore, dove risiede, passando per Cremona, Crema e la natia Spino d’Adda, Gianpaolo Fattori è arrivato alla metà: Santiago di Compostela, il santuario mariano famoso in tutto il mondo che si trova nel nord della Spagna ed è meta di centinaia di migliaia di pellegrini. Un’avventura, una sfida e una missione: camminare per Emergency, raccogliendo fondi per salvare e curare le popolazioni povere del mondo. Fattori ha concluso ieri un viaggio infinito non privo di difficoltà, tecniche e logistiche, oltre che ovviamente dovute alla fatica di percorrere 3.200 chilometri, con tappe spesso superiori ai 30 mila metri al giorno.

Giampaolo Fattori nella sua tappa a Cremona. Sotto in piazza Duomo a Crema

Speciale compagno di viaggio, il suo zaino: "Su di lui mi sono addormentato, l’ho abbracciato e ci ho anche pianto", racconta il camminatore casalasco-cremasco, che già nel 2019 aveva già percorso l’intera via Francigena da Canterbury in Inghilterra, sino a Roma, impresa poi narrata in un volume. "Non riesco a descrivere l’emozione che ho provato entrando a Santiago, percorrendo poi il tunnel che porta alla Cattedrale, incontrando centinaia di pellegrini che compiono questo cammino. Poco importa se fanno solo qualche centinaio di chilometri oppure migliaia come me. Il significato interiore che ognuno dà a questa fatica ci porta tutti a condividerne le emozioni".