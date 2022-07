L’estate dell’inclusione per i bambini «speciali» grazie alle «Stelle sulla Terra»

CASALMAGGIORE - Si chiama “Estate con le Stelle” il progetto promosso dall’associazione “Stelle sulla Terra” per offrire a bambini e ragazzi con autismo la possibilità di frequentare il centro ricreativo estivo organizzato e coprogettato presso la Polisportiva Amici del Po, in un contesto sicuro e strutturato. Questa sera l’iniziativa è stata illustrata alla presenza di tutti i partner, che hanno costituito una vera e propria rete per consentire di promuovere il benessere psico-fisico del bambino o ragazzo nel proprio territorio, lo sviluppo e consolidamento di importanti obiettivi educativi insieme ai pari, la conciliazione dei tempi vita-lavoro delle famiglie, la sensibilizzazione e l’inclusione sociale. Il vicepresidente degli Amici del Po Simone Miceli ha portato il saluto del presidente Paolo Antonini, indisposto, rimarcando come la Polisportiva sia stata e voglia essere aperta ad occasioni importanti come questa. Greta Visioli, presidente di Stelle sulla Terra, ha ricordato che «tutto questo è stato possibile grazie alla opportunità offerta dall’adesione al primo bando 2022 “per l’individuazione di progetti di utilità sociale”.

L’associazione ha chiesto un finanziamento di 6 mila euro con partecipazione al 50% di Fondazione Comunitaria, rappresentata da Giovanna Favagrossa, e al 50% di Stelle sulla Terra. «L’importante traguardo è stato ottenuto grazie ad un attento lavoro di rete promosso dall’associazione e supportato da Sara Ferrari per il CSV Lombardia delegazione Oglio Po, dalla Polisportiva Amici del Po e dalle cooperative Santa Federici e Il Cerchio. All’interno di questo progetto – ha continuato Visioli – è stato possibile, inoltre, realizzare una ulteriore attività, il progetto “In acqua”: grazie al prezioso lavoro dell’istruttore Giovanni Aloisio i bambini e ragazzi con autismo possono apprendere le basi dell’acquaticità e del nuoto. Un ringraziamento particolare al Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta (rappresentato dal presidente Vittorio Bortolotti, da Gianluca Bocchi e Denise Maroli) che insieme al Rotaract Casalmaggiore Viadana Sabbioneta (presente con il presidente Sebastiano Fortugno accompagnato dal padre Giuseppe) hanno supportato l’iniziativa con una donazione di 2 mila euro. Un grazie a quanti hanno permesso di realizzare i progetti». Presente per Santa Federici Cristina Cirelli. Per Stelle sulla Terra c’erano altre due mamme, Maria Giacinta Capelli e Francesca Guerra.