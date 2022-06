Tradizionale Fiera di S. Pietro, nel weekend tornano le bancarelle in viale Po

CREMONA - Tornano questo weekend le bancarelle su viale Po per la tradizionale Fiera merceologica di San Pietro. Domani, sabato 25 giugno, gli operatori cominceranno ad occupare il viale dalle ore 12, mentre l'attività di vendita, come da ordinanza sindacale, è consentita dalle ore 13 alle ore 1 del giorno successivo. Domenica 26 giugno l’attività di vendita è dalle ore 7 fino alle ore 1 del giorno seguente. Gli operatori provengono non solo dalla Lombardia, ma anche anche da altre regioni. La vigilanza di quanto disposto è affidata agli agenti di Polizia Locale e a tutti gli altri organi di Polizia.

Mercoledì 29 giugno, dalle ore 22,45, appuntamento con lo spettacolo pirotecnico che torna dopo due anni di pandemia. La realizzazione dei fuochi è stata affidata ad una ditta qualificata che organizzerà uno spettacolo di circa 20 minuti con un gran finale che illuminerà a giorno l'intera città. Considerata la presenza di un pubblico numeroso durante la manifestazione, è stata disciplinata la circolazione a tutela della sicurezza dei pedoni con apposita ordinanza del Comandante della Polizia Locale (si veda allegato).

Ultimi giorni anche per il Luna Park di San Pietro che da diverse settimane occupa il piazzale Atleti Azzurri d'Italia con attrazioni per grandi e piccoli e che, sino al 29 giugno, sarà comunque presente al gran completo. Alcune alcune attrazioni si fermeranno sino al 3 luglio.