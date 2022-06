Il 'buongiorno' della domenica tutto cremonese di Guido Guidesi

CREMONA - "#Cremona", "#GrandeLombardia" e una bellissima foto di piazza del Comune. Così Guido Guidesi, assessore lombardo allo Sviluppo economico, ha voluto salutare questa mattina i suoi followers che lo seguono attraverso il proprio profilo Facebook con un omaggio alla città di Antonio Stradivari, Ugo Tognazzi, Mina, ma anche di molti altri cremonesi illustri. Spesso in città e provincia per incontri istituzionali con le aziende del territorio, Guidesi è da sempre legato a Cremona, anche perché non è nato molto distante da qui.

Il post su Facebook dell'assessore lombardo Guido Guidesi

Natali a Codogno (il 6 gennaio 1979), vive dalla nascita a San Rocco al Porto. Dopo il diploma, Guidesi ha lavorato come fiscalista e come bancario. È stato eletto alla Camera dei Deputati nel giugno del 2013. Membro della X Commissione e responsabile del Dipartimento per le Attività produttive della Lega – Salvini Premier, dal giugno 2018 al settembre 2019 ha ricoperto la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'XI Legislatura è nominato dal presidente Attilio Fontana Assessore regionale allo Sviluppo Economico.