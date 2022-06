Gioiosa armata al parco per ripulire le casette

CASALMAGGIORE - Voi imbrattate le casette del parco di via Italia con scritte e pasticci vari? E noi ripuliamo subito tutto. Questo il senso del lavoro che questa mattina i bambini della scuola di Vicobello, insieme ai ragazzi della cooperativa Santa Federici, hanno svolto intorno alle 11 ergendosi così a difensori — volonterosi, decisi, impegnati — di uno spazio pubblico reso piacevole da diversi giochi, panchine e dalla casetta dei libri. Uno spazio molto godibile che purtroppo è periodicamente oggetto di azioni di vandalismi. «Sabato 21 maggio — ricorda Giancarlo Simoni del comitato Slow Town, che si è impegnato per creare quest’area — avevamo ripulito tutta l’area con l’aiuto di una ventina di volontari, degli stessi ragazzi della Santa Federici e degli alunni di Vicobello. Non sono passati molti giorni che hanno iniziato a comparire scritte, per fortuna piccole, segni e incisioni sulla casetta dei libri. Nulla di eclatante, ma è il gesto che lascia amarezza, particolarmente se si pensa che va a danneggiare bambini e famiglie».

Stamattina però gli alunni di Vicobello e i ragazzi della Santa Federici, «armati» di pennelli e vernice e panni per la pulizia, hanno posto rimedio. Con una azione di alto valore civico. «L’occasione è stata propizia anche per saldare un bel legame di amicizia tra le due realtà. In occasioni precedenti si erano creati i primi contatti e la cosa si è poi sviluppata e consolidata. Questo mi pare un ulteriore valore aggiunto determinato da quest’area», sottolinea Simoni. Gli alunni, prima di attivarsi con la manutenzione, hanno lavorato alla creazione di un segnalibro, con le loro insegnanti. «Già lunedì i bambini di Vicobello — aggiunge Simoni — hanno iniziato a gestire la casetta dei libri avviando i prestiti».

FOTO: FOTOLIVE/RAFFAELE RASTELLI