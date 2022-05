Il vescovo Gianotti: "Cantoni cardinale? Notizia che ci riempie di gioia e orgoglio"

CREMA - Il vescovo di Crema Daniele Gianotti ha inviato un messaggio al clero e ai fedeli della Diocesi di Crema in merito alla nomina a cardinale da parte di Papa Francesco dell'ex vescovo Oscar Cantoni.

Cari fratelli e sorelle,

con lieta sorpresa ci ha raggiunto la notizia che il Santo Padre Francesco conferirà la dignità di cardinale a S. E. Mons. Oscar Cantoni, vescovo di Como, e mio predecessore in questa Chiesa di Crema dal 2005 al 2016.

È una notizia che ci riempie di gioia e, diciamolo pure, di un pizzico di orgoglio: perché possiamo ben dire che il vescovo Oscar ha fatto proprio qui, a Crema, il suo “apprendistato” di vescovo, esercitandovi per più di dieci anni il ministero episcopale.

Lo ha fatto, a quanto ho potuto capire, con grande generosità e saggezza, spendendosi per il bene della nostra diocesi, ed esercitando al tempo stesso un servizio prezioso per la Chiesa italiana, quale visitatore apostolico dei Seminari.

Mi sembra importante ricordare che diventare cardinale non significa fare “carriera”: perché l’unica “carriera” che si può fare, nella Chiesa, è quella che configura sempre più profondamente a Gesù Cristo, il Signore e Maestro, venuto non per farsi servire, ma per servire e dare la vita per i fratelli (cf. Mc 10,45).

La nomina a cardinale avvicina mons. Oscar al ministero del Papa: i cardinali, anche quelli (e sono la maggior parte) che continuano a essere vescovi delle proprie Chiese particolari, sono particolarmente associati alla cura pastorale di tutta la Chiesa, affidata al Vescovo di Roma; e sono chiamati a vivere questo servizio con una testimonianza specialmente forte, simboleggiata dal colore rosso del loro abito, che rimanda al sangue dei martiri, i “testimoni” per eccellenza dell’amore di Dio in Gesù Cristo.

Per queste ragioni, assicuriamo al vescovo Oscar il nostro ricordo riconoscente nella preghiera, e Lo affidiamo all’intercessione speciale della B. Vergine Maria della Croce, di san Pantaleone e del beato Alfredo Cremonesi.

Comunicheremo in seguito le modalità attraverso le quali anche la nostra Chiesa di Crema potrà essere vicina a mons. Cantoni durante il concistoro del prossimo 27 agosto.

In questi giorni di preghiera perché si rinnovi l’effusione dello Spirito della Pentecoste, benedico tutti di cuore.

+Daniele Gianotti

vescovo di Crema