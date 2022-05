L'ex vescovo Oscar Cantoni nominato cardinale da Papa Francesco

CREMA - C'è anche l'ex vescovo di Crema Oscar Cantoni, attuale vescovo di Como, tra i cinque nuovi cardinali italiani che Papa Francesco creerà nel Concistori annunciato per il prossimo 27 agosto. Di questi due saranno gli 'elettori' e tre gli ultra-ottantenni. Con Cantoni (a Crema dal 2005 al 2016), troviamo tra gli elettori mons. Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulan Bator (Mongolia). Gli over-80 sono invece il vescovo emerito di Cagliari Arrigo Miglio, l’ex rettore della Gregoriana padre Gianfranco Ghirlanda, e mons. Fortunato Frezza, canonica di San Pietro.

«Preghiamo per i nuovi cardinali affinché confermando la loro adesione a Cristo mi aiutino nel mio ministero di vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio», ha detto papa Francesco dopo aver letto l’elenco dei 21 nuovi cardinali, di cui 16 'elettori' in un futuro Conclave, che creerà nel Concistoro - il nono del suo Pontificato - annunciato per il prossimo 27 agosto. Nei giorni successivi, ha sempre annunciato il Pontefice, "lunedì e martedì 29 e 30 agosto si terrà una riunione di tutti i cardinali per riflettere sulla nuova costituzione apostolica Praedicate Evangelium», che riforma la Curia romana. (ANSA)

Monsignor Cantoni è comasco, nato nel 1950. Il suo primo incarico da vescovo era stato proprio a Crema. Sacerdote dal 1975, venne ordinato il 28 giugno dal vescovo Teresio Ferraroni. Subito dopo l’ordinazione sacerdotale, gli viene affidato l'incarico di curare la pastorale vocazionale diocesana, per la quale ha organizzato, lungo gli anni, vari momenti formativi e iniziative di preghiera, rivolte specialmente ai giovani. Ha contribuito alla nascita e allo sviluppo nella diocesi di Como dell’Ordo Virginum (associazione di vergini consacrate). Nel 1986 è stato nominato padre spirituale del Seminario della città lariana, incarico mantenuto fino al 2003, anno in cui è stato nominato Vicario episcopale per il clero. Nel corso degli anni ha predicato numerosi ritiri spirituali a sacerdoti, persone consacrate e laici in varie diocesi italiane. Nominato vescovo di Crema il 25 gennaio 2005, aveva ricevuto l’ordinazione episcopale nella Cattedrale di Como per le mani del vescovo Alessandro Maggiolini. Il 4 ottobre 2016 la nomina a vescovo di Como dove ha iniziato il suo ministero il 27 novembre 2016.