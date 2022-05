Assegnato a Paolo Massobrio il riconoscimento di Ambasciatore del Gusto

CREMONA - Il premio Ambasciatore del Gusto dell’edizione 2022 di Formaggi e Sorrisi Cheese & Friend Festival va a Paolo Massobrio per celebrare la sua carriera trentennale come giornalista, scrittore e gastronomo italiano fondatore di Golosaria, rassegna di cultura e gusto, e presidente di Club Papillon, movimento di consumatori dedito al gusto. “Celebriamo i 30 anni di carriera di Paolo Massobrio, che ama raccontare i prodotti tipici del nostro territorio attraverso le sue ricette e tra questi non può mancare il formaggio, eccellenza della provincia di Cremona” racconta Barbara Manfredini, Assessore al Turismo, Commercio e Sicurezza di Cremona.

“Ogni volta che ricevo un premio in una realtà locale è una medaglia vera” racconta con calore Paolo Massobrio –. “Ho imparato ad amare soprattutto i territori meno conosciuti, perché sono ancora autentici, un vanto enogastronomico. Penso che il nostro ruolo, oltre che quello di raccontare delle eccellenze Made in Italy, sia anche quello di creare delle reti, per dare una spinta e far conoscere tanti territori che avrebbero molto da comunicare, come nel caso di Cremona vero bacino agricolo di Milano. Questo premio quindi per me vale doppio”.

Paolo Massobrio nasce in una famiglia prettamente agricola o fortemente legata a questo mondo, chi faceva il macellaio, chi lavorava in vigna, chi faceva il panettiere, e chi seguiva un negozio di alimentari nel Monferrato. Compagno di avventure nel Monferrato, a Masio, anche Urbano Cairo. Nel 1974 con una tesi di laurea di 300 pagine ha raccontato il mercato del vino in Italia di quel momento. Sbugiardando tesi come quelle che incitavano “a produrre vini leggeri e fruttati perché piacciono alle donne (come se non fossero esperte di vino) e per combattere l’uso di alcol nei giovani. O addirittura di addizionare il vino con la frutta, come andava in America”. Massobrio è un pezzo di storia del mondo del vino e delle eccellenze enogastronomiche, con innumerevoli collaborazioni con giornali e programmi televisivi, nel 2006 fa nascere anche Il Golosario, una raccolta e luogo d’incontro tra i migliori produttori locali, aziende e vini d’eccellenza.