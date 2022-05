Formaggi&Sorrisi, la via del turismo passa per il palato

CREMONA - «La via del turismo oggi passa anche per il palato». Lo ha spiegato oggi l’assessore Barbara Manfredini dopo aver tagliato il nastro della manifestazione «Formaggi & Sorrisi», inaugurata davanti al Palacheese allestito in piazza Roma. Al suo fianco il presidente della Provincia, Mirko Signoroni, Stefano Pelliciardi, SGP Grandi Eventi, il presidente di Confartigianato Cremona, Massimo Rivoltini, Marco Bressanelli, della Libera Associazione Artigiani, e il presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e di Confagricoltura lombarda, Riccardo Crotti.

Il taglio del nastro della manifestazione Formaggi & Sorrisi

«Raccontare il territorio attraverso i nostri prodotti del comparto lattiero caseario — ha sottolineato Manfredini — è una modalità che abbiamo già adottato e ha dato ottimi risultati con altre eccellenze e significa promuovere la città a 360 gradi. I prodotti tipici sono ormai diventati una meta turistica e l’attrattività del nostro territorio aumenta anche grazie a queste iniziative di valorizzazione del saper fare delle produzioni. Ma anche dei nostri chef che propongono ricette e degustazioni anche attraverso rassegne e percorsi del gusto».

Organizzata da Sgp Grandi eventi, con promotori il Consorzi del Grana Padano e Provolone Valpadana, la festa ha come main partner Auricchio, main sponsor Fattorie Cremona, Latteria Soresina insieme a Cà de’ Stefani e CremonaPo, e si svolge in collaborazione con Onaf e col patrocinio di Comune e Regione Lombardia.

Lo stand de La Provincia: Monica Zelioli, Rossana Bensi, il presidente Crotti , il presidente Bressanelli e il direttore Marangoni

I PROTAGONISTI DELLA FESTA

Ed eccoli i protagonisti della festa visitabile anche domani fino alle 20 in corso Campi, corso Garibaldi e piazza Roma: prodotti e Dop ‘nostrane’ ma anche delizie e presidi Slow Food provenienti dalla Sardegna, dal Piemonte, dalla Puglia, dalla Calabria.