Miss Italia, Cristina Fiorello di Agoiolo alle selezioni lombarde

CASALMAGGIORE - Da Agoiolo al concorso di bellezza più famoso d'Italia. Cristina Fiorello ci riprova con il concorso di Miss Italia. La 24enne studentessa universitaria in Giurisprudenza prenderà parte al tour delle selezioni lombarde. La giovane casalasca, sempre sostenuta da mamma Angela, papà Michelangelo, dalla sorella Emanuela e dal fratello Alessandro è attesa ad una serata alla discoteca Mascara di Mantova. Il pass per le selezioni è stato rilasciato il 14 maggio scorso a Zanica (Bergamo), in località Rosa Bianca, dove si è svolto il casting e Cristina è stata selezionata, tra le oltre sessanta partecipanti. Cristina in passato ha preso parte a Miss Intercontinental Italy e a Miss International.

Tre anni fa Cristina decise di ritirarsi dalle competizioni per Miss Italia per concentrarsi sull’università — ora è è al quarto anno a Parma —, ma senza rinunciare a coltivare la sua passione per la moda, le sfilate e i concorsi di bellezza. Durante le selezioni per Miss Italia, Cristina arrivò terza, seconda (con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza) e ancora terza, a Saronno. Diverse le sue partecipazioni a eventi collegati al prestigioso concorso. A Lovere scese nuovamente in passerella per la fascia di Miss Italia Cinema piazzandosi seconda. Alla fine del 2018 vinse l’ultima tappa di miss «La più bella del mondo» ad Abbiategrasso, aggiudicandosi la fascia ‘Bellezza’. Da qualche tempo ha un contratto come figurante per programmi di Mediaset, come «Fuori dal coro». Ha preso parte anche al video degli auguri natalizi delle tv del biscione.