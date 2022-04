Festa della Liberazione, le cerimonie a Crema e nel Cremasco

CREMA - Come ogni anno, in città e nel Cremasco, in occasione del 25 Aprile si è celebrato l'anniversario della liberazione d'Italia, noto anche come festa della Liberazione, festa nazionale della Repubblica Italiana. Molte le manifestazioni organizzare per commemorare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista.

CREMA

Celebrazione del XXV Aprile in piazza Duomo con centinaia di partecipanti, la banda e un toccante riferimento alla guerra in Ucraina con la partecipazione della comunità locale. Dopo la messa in Duomo l'omaggio ai caduti al Famedio, con l'intervento dell'assessore Cinzia Fontana e del presidente dell'Anpi Paolo Balzari. Poi l'incontro in sala Ricevimenti del Comune per la proiezione del video dedicato alle testimonianze dei sopravvissuti ai campi di concentramento. (Stefano Sagrestano)