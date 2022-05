“Gioventù Grigiorossa Day”, oltre 600 bambini allo Zini

CREMONA - Domenica 8 maggio, allo stadio “Zini”, andrà in scena il “Gioventù Grigiorossa Day”. L’evento, organizzato dal Settore Giovanile della Cremonese, coinvolgerà 60 squadre appartenenti alle 38 società affiliate al progetto nato oltre 10 anni fa. Dalle 10 alle 18.30, sul rettangolo verde di via Persico oltre 600 bambine e bambini della fascia d’età Primi Calci (anni 2013 e 2014) si sfideranno all’insegna del divertimento in una serie di partite 5 contro 5. Al termine sarà distribuito a tutti i partecipanti un piccolo ricordo della giornata trascorsa nella “casa” dei grigiorossi.



Guidata dai responsabili Paolo Mondini (coordinatore dell’attività di base della Cremonese) e Giorgio Bertasi (istruttore della Cremonese), l’attività del progetto “Gioventù Grigiorossa” durante la stagione ha coinvolto con assiduità tecnici e referenti delle società affiliate attraverso webinar di formazione e giornate aperte di aggiornamento, organizzate nelle strutture del Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”. Sempre all’interno del progetto, oltre 2mila giovani tesserati delle società sportive partner del club grigiorosso hanno seguito l’avvincente campionato della Cremonese, assistendo alle gare casalinghe della formazione allenata da Fabio Pecchia dai posti a loro dedicati nella tribuna Distinti.

La giornata di festa del “Gioventù Grigiorossa Day” non esaurirà l’attività che per quanto riguarda la stagione in corso proseguirà fino alle fine del mese di maggio.