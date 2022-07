"The Gathering", un paesaggio sonoro senza confini di genere

CREMONA - È disponibile dal 30 maggio 2022 The Gathering (quiet, please!) prodotto e ideato da Ferdinando Arnò e risultato dell'incontro di un formidabile collettivo di musicisti sparsi in tre Continenti. Un mash up musicale, un album che disegna un paesaggio sonoro senza confini di genere. Un'ibridazione che mette al centro l'arte di Alfio Antico, il "tamburo parlante". Intorno alla sua ritmica ancestrale e futurista al tempo stesso (vedi il brano Tamburi), un’adunanza di artisti straordinari.

La copertina del disco

Come busker Daniel Gonora, cantante e chitarrista non vedente, originario di Harare in Zimbabwe oppure Joseph Chinouriri, anche lui dallo Zimbabwe, leader di una spettacolare sezione di fiati. E poi, ancora, dagli Stati Uniti, una splendida improvvisazione del percussionista Gabriel Jarrett, figlio di Keith, l'energia dei Cha Wa, band di nativi americani dall'anima funk, e della voce di Sandy Chambers; l'hip-hop newyorkese di Dante Lennon, il flow emozionale del rapper londinese Brother May, la voce magnetica di Jon Kenzie dei Common Mama, Gaetano Carrozzo con la Moka Band, la ritmica di Angelo “Japan” De Grisantis, e un brano, Preta, scritto da Ferdinando Arnò e Joe Barbieri e interpretato dall'attore napoletano Lino Musella. A chiudere il cerchio, il frammento di una versione a cappella di The Click Song, con il Simple Impact Choir, intonata da Miriam Makeba durante una conferenza stampa in Italia, e il campionamento del canto antico dell'artista salentino Uccio Aloisi, che canta Santu Lazzaru.

Ferdinando Arnò è un compositore, arrangiatore e produttore discografico italiano, fonda quiet, please!, studio di registrazione e casa di produzione attivi in ambito discografico e pubblicitario. Firma le musiche di brand quali Barilla, Tim, Sky TV, Bmw, Nespresso, Coca-Cola, Nike, Mercedes. In veste di produttore ha scoperto Malika Ayane per cui ha prodotto e composto canzoni diventate hit in classifica e successi radiofonici. Tra le sue collaborazioni più importanti, quelle con Andrea Bocelli, EnnioMorricone, Paolo Conte, Pharoah Sanders, JoanAs Police Woman e Vince Mendoza.

TRACKLIST THE GATHERING

The Gathering (K. Jarrett, F. Arnò) Preta (F. Arnò, J. Barbieri, J. Bourdreaux) Circlin' (F. Arnò) Tamburi (F. Arnò, D. Gonora) Danza (F. Arnò) In Love (F. Arnò, D. McLennon) Cross That Line (M. Baker, F. Arnò) Intro (N. Dambuza Mdledel, R. Khoza, J. Mogotsi, R. Modise Majola Sehume, D. Gonora) The Click Song (N. Dambuza Mdledel, R. Khoza, J. Mogotsi, R. Modise Majola Sehume) Santu Lazzaru (Tradizionale) La Maddalena (A. Antico) Outro (F. Arnò) Flowers (F. Arnò, D. McLennon, J. Bourdreaux) 4'33'' (J. Cage)

