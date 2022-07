Luppolo in Rock atto terzo non lascia, anzi raddoppia

CREMONA - La sfida è partita. La terza edizione del festival Luppolo in Rock è vicina e propone un cartellone di livello nazionale nell’ambito dell’heavy metal. Basta scorrere la scaletta delle serate per trovare vere e proprie icone del metal: Testament, Exodus, Jorn e Katatonia su tutti. Ma ci sono anche gli Skanners, leggende del metal tricolore, oppure lo strano e intrigante crossover dei Leprous. La crescita quindi ha «imposto» agli organizzatori, con a capo Massimo Pacifico, l’introduzione, per questa edizione, di alcune e significative novità. La prima, e più importante, riguarda la durata della manifestazione.

I Testament

Non più tre giorni, ma sei. Inizierà il 12 luglio e terminerà il 17 luglio 2022 e si svolgerà, come nelle altre edizioni, alle Colonie Padane di Cremona. Nei sei giorni del festival passeranno sul palco del Luppolo in Rock ben 27 band, tra cui vere e proprie leggende del metal. I primi tre giorni del festival (martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 luglio) saranno l’Anteprima del Luppolo in Rock dedicata alle metal band italiane e a ingresso gratuito. Ogni sera si alterneranno sul palco quattro band, in una ricca miscela di realtà emergenti e formazioni storiche che hanno fatto il metal «Made in Italy», tra cui i Dark Quarterer e i Rain.



Poi i tre giorni del Luppolo in Rock (venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio) con ingresso a pagamento e con star internazionali del mondo dell’heavy metal, come appunto i Testament. A supportare il festival una serie di servizi, che sono stati potenziati rispetto al passato, come i quattro bar e i sei punti di ristorazione con menù diversificati per incontrare le esigenze di tutti. Inoltre per chi arriva da lontano il festival ha siglato una convezione con il campeggio di Cremona (a soli 100 metri dal luogo dei concerti) e con diversi hotel cittadini. Non solo musica e food nello spazio delle Colonie Padane, ma anche il mercatino a tema con dischi, cd, libri, oggettistica e artigianato con oltre 40 bancarelle.

Il «vichingo» Jorn Lande



Infine due iniziative collaterali volute dagli organizzatori visto la recente trasformazione del Luppolo in Rock in associazione culturale: una mostra e una presentazione. La mostra, che sarà aperta per l’intera durata del festival, è intitolata «La nostra musica urla ancora – Materiali del Gruppo Janggos da Porta Mosa a Cremona Rock 1984-1992» ed è allestita grazie a un gruppo di lavoro che ruota attorno al Dipartimento di Musicologia e Beni culturali di Cremona dell’Università di Pavia con il finanziamento di ben sette realtà associative della provincia di Cremona.



La seconda iniziativa collaterale si svolgerà domenica, circa un’ora prima dell’inizio dei concerti, e riguarderà Hardware, la nuova iniziativa editoriale della Tsunami Edizioni. Il primo numero è dedicato, tra l’altro, ai protagonisti indiscussi del festival e si intitola «I Testament e la Second Wave of Bay Area Thrash Metal». A parlarne gli editori Eugenio Monti e Max Baroni e il direttore della pubblicazione Alex Ventriglia. E come nelle edizioni scorse, il festival non si dimentica dell’aspetto sociale. Quest’anno, oltre alla collaborazione con Thisability, ci sarà una donazione a Occhi Azzurri onlus e una raccolta fondi per il canile comunale di Cremona. I biglietti sono già disponibili e si possono acquistare sulle piattaforme Liveticket e Ticketone.