«Racconta il tuo esame»: studenti eccellenti protagonisti

CREMONA - «Racconta il tuo esame»: anche quest'anno «La Provincia» chiede ai ragazzi delle medie che hanno ottenuto 10 e 10 e lode e agli studenti delle superiori che otterranno 100 e 100 e lode alla maturità di inviare una loro foto e raccontare in un testo sintetico come è andato l’esame e le emozioni che hanno provato, come intendono proseguire gli studi e dove andranno in vacanza quest'estate per festeggiare il loro successo scolastico.

LASCIARE UN RECAPITO TELEFONICO

Si chiede inoltre di lasciare nella mail un recapito telefonico per eventuali chiarimenti o approfondimenti.

E' altrettanto importante che si indichi con chiarezza nella mail: il nome, cognome, che classe si è frequentata e in che istituto, quale votazione si è ottenuta. Il tutto deve essere inviato all'indirizzo: cronaca@laprovinciacr.it