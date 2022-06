«Cinema in Piazza»: cinque appuntamenti in cinque quartieri

CREMONA - Nei mesi di luglio e agosto torna la rassegna Cinema in Piazza. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, anche quest’anno il Comune di Cremona (Assessorato alla Cultura e Assessorato ai Quartieri), che ha dato il patrocinio e la collaborazione, l’Associazione Antani e il Cinema Filo propongono cinque appuntamenti in cinque piazze dei quartieri cittadini per gustare film all'aperto: l'intento è infatti portare il cinema e, di conseguenza, un momento di svago, in luoghi non canonici.

VENERDI' SERA AL CINEMA

Tutti gli appuntamenti saranno il venerdì sera, a partire dalle 21,40, con ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo le proiezioni non verranno recuperate.

La locandina della rassegna



Il programma e le finalità dell’iniziativa sono state nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina, nella Sala della Consulta di Palazzo Comunale, presenti l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi, l’assessore con delega ai Quartieri Luca Zanacchi, e Giovanni Schintu per Teatro Cinema Filo.

Come ricordato nel corso della presentazione, la rassegna è nata nell’estate del 2020, in piena pandemia, portando così il cinema all’aperto, nel rispetto delle misure anti COVID-19 che avevano penalizzato molto questo settore e anche il pubblico.

L’esperimento ha funzionato e si è così di proseguire nel 2021, sino a giungere a questa terza edizione che tocca altri quartieri rispetto a quelli dello scorso anno.

Nel frattempo Assessorato alla Cultura e Assessorato ai Quartieri stanno già lavorando con l’obiettivo di organizzare, per il 2023, una proposta più articolata, sempre rivolta alle zone meno prossime al centro, che non si limiti al cinema.

La presentazione della rassegna è stata anche l’occasione per sottolineare la proficua collaborazione con il Cinema Filo, così come avviene ed è avvenuto con altre realtà locali: iniziative come queste comportano un impegno organizzativo importante. D’altra parte, come dimostrato da manifestazioni appena concluse, se ci sono appuntamenti di qualità il pubblico partecipa numeroso.

La rassegna «Cinema in Piazza» è l’ulteriore dimostrazione che anche d’estate Cremona è una città ricca di eventi, pensati per soddisfare le esigenze di un pubblico variegato.

LOCATION E FILM

La prima proiezione è in programma venerdì 1 luglio, in Prato Albero della Libertà (via Ca’ del Vescovo – quartiere Villetta), quando verrà proposto Diario di una schiappa-portatemi a casa!, quarto film della saga per ragazzi, tratto dal bestseller per ragazzi scritto da Jeff Kinney, che con una buona dose di comicità racconta le avventure di Greg e della sua scombinata famiglia.

Secondo appuntamento l'8 luglio, in piazzetta Mario Coppetti, con Cyrano mon amour, la storia romanzata del drammaturgo Edmond Rostand e delle vicende che ispirarono il suo capolavoro immortale, il Cyrano de Bergerac, dove teatro e cinema si fondono in un film affascinante.



Terzo appuntamento di luglio sarà il 15 al Parco del Volontariato - quartiere Zaist - con Tolo Tolo, il pirotecnico film di Checco Zalone caratterizzato da una comicità allo stato puro. Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti.

Quarto appuntamento. Dopo una pausa, la rassegna riprenderà il 5 agosto in Largo Ragazzi del ‘99 (via Sesto), con Genitori vs influencer. Al centro della vicenda di questa pellicola ci sono un padre single e le difficoltà che ne conseguono nel crescere da soli una teenager ai nostri giorni, con un ottimo Fabio Volo.

L’ultimo appuntamento della rassegna si terrà il 12 agosto, nella zona della palestra di Cavatigozzi, con Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto, sequel di Come un gatto in tangenziale, film che conferma la nuova coppia comica della commedia italiana, Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Monica e Giovanni sono tornati. Sono passati tre anni dalla fine della loro storia d'amore che, come avevano previsto sulla panchina di piazza Cavour a Roma, è durata poco, anzi pochissimo, proprio come un gatto in tangenziale.