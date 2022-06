Liuteria, lo 'Stradivari Hellier' andrà all'asta a luglio. Base 11 milioni di dollari

CREMONA/LONDRA - Base d’asta 11 milioni: è quanto sarà richiesto da Christie’s per il violino Hellier di Antonio Stradivari del 1679, che sarà offerto in vendita a Londra il prossimo 7 luglio. Lo strumento fino al 15 giugno sarà esposto alla mostra di Christie’s ‘The Art of Literature: Auction Highlights’ e dal 2 al 7 luglio potrà essere ammirato alla mostra pre-vendita. L’Hellier è considerato il miglior violino intarsiato mai realizzato da Stradivari ed è inciso con diamanti e avorio e rifinito con una vernice dorata. Il violino ha fatto parte della Collezione Axelrod, la famiglia di mecenati cui si deve il dono a Cremona dello Stradivari Clisbee.

L’Hellier è stato per lungo tempo esposto al Museo del Violino in prestito temporaneo grazie alla rete friends of Stradivari e solo due anni fa ha lasciato Cremona. Lo strumento deve il suo nome al primo proprietario, Sir Samuel Hellier, che comprò il violino nel 1734 forse direttamente da Stradivari. Sempre in tema di aste milionarie e liuteria, giovedì 9 giugno si chiuderà la vendita on line promossa da Tarisio del violino Da Vinci Ex Seidel 1714 di Stradivari valutato 20 milioni di dollari.