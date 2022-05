Romani’s Got Talent, un successo la sesta edizione

CASALMAGGIORE - La sesta edizione del Romani’s Got Talent è stata un vero successo. Più di 50 studenti hanno dato vita uno spettacolo che per un’ora e mezza ha scaldato il teatro, completamente esaurito, con oltre 500 persone collegate in streaming via YouTube. I protagonisti ci hanno messo cuore, passione, amicizia, condivisione e il risultato è stato un mix di grande energia per tutti.

Coinvolgenti i presentatori Vanessa de Padova, Klizia Rossini e Jacopo Peschiera. Il coordinamento, l’organizzazione e la regia sono stati a cura di Chiara Zani, che indirizza un ringraziamento a Zero DB, alias Emanuele Piseri, pure lui ex studente del Romani.

A volere fortemente la manifestazione sono stati i rappresentanti di Istituto Thomas Lodi, Alessandro Furini, Lucas Ferrari, Alessandro Buttarelli. Un grazie «anche alla dirigente scolastica Daniela Romoli che ha creduto nell’iniziativa e ci ha supportato nell’organizzazione» e agli sponsor Listopan s.a.s., Invernizzi Plywood Tradition, Agriturismo Il Sole, F.G. Casalcopy, Alimentis, Trasporti pesanti, Famiglia Raineri che hanno generosamente sostenuto le spese del teatro e del service».

Più di 50 studenti hanno dato vita a uno spettacolo che ha scaldato il teatro esaurito



Sul palco si sono esibiti nell’ordine Bad step Sister, ballerine hip hop della scuola di danza Cremonadanceandco, Giulia Ghercha che ha interpretato ‘Scatola’ di Laura Pausini, il “Teatro Loznika”, una piccola rappresentanza del progetto teatro sulle note di ‘Ballo ballo ‘della Carrà. Il “Coro Arcobaleno” ha lanciato un forte messaggio sull’amicizia con una suggestiva pioggia di cuori colorati. A seguire le Spectrum e La class de dance, ballerine della scuola Dimensione Danza di Nilla Barbieri.

50 studenti hanno dato vita a uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico (Fotolive/Raffaele Rastelli)

Gaia Luani al pianoforte e Marianna Malinverno alla voce hanno emozionato con L’essenziale di Marco Mengoni. Mattia Allegrini al pianoforte ha eseguito “La donna Cannone” di Francesco De Gregori. Per gli amanti di Fabrizio De Andrè , Piero Gatti ha eseguito Il pescatore. Salva e Sickneedle hanno scatenato il pubblico con un loro originale pezzo Rap, Checkmate. Linda Luviè al violino, accompagnata al pianoforte da Cecilia Gelsomino, ha interpretato The river flows in you. Gli storici Birra gratis arricchiti di nuovi elementi (Morselli, Rizzello, Lunardini, Damiani, Malinverno) hanno scaldato il pubblico con un medley pop. Gli intramontabili Quelli del Romani.doc, una ventina di docenti, hanno fatto ballare. Sonori applausi per i coloratissimi Bangra Vibes.

Al termine, dopo il saluto della preside Romoli, il palco ha ospitato tutti i protagonisti della serata sulle note di Ymca dei Village People.