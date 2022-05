Django's Clan di Tartamella, esibizione all'oratorio di Sant'Ambrogio

CREMONA - Torna in concerto alle ore 18.30 di venerdì 20 maggio il Django's Clan di Carmelo Tartamella. La formazione di manouche-jazz - oggi composta dal chitarrista Tartamella con Lenny Scalvini al contrabbasso e Sinan Rousseau alla chitarra - terrà una esibizione all'Oratorio di Sant'Ambrogio (in via S. Francesco d’Assisi 5), nei locali dell'ASCR - Aula Studio Cremona – Dagli Studenti per gli Studenti, un’associazione per il diritto allo studio costituita nel 2019. La storica formazione musicale (nella quale militava anche Enzo Frassi, scomparso nel 2021) è specializzata nel filone jazz di cui fu massimo rappresentante Django Reinhardt, formidabile chitarrista manouche.

Ritmi trascinanti, fraseggi cantabili e spettacolari sono alla base di questo energico swing che si potrà di nuovo ascoltare in concerto. ASCR, dopo una prima fase pre-Covid in piazza San Luca, nel marzo 2022 ha lanciato la seconda edizione del progetto, il quale si è concretizzato nei locali dell’Oratorio Sant’Ambrogio. A circa due mesi, i locali registrano numerosi ingressi quotidiani e un generale interesse da parte della comunità studentesca. ASCR vuole imporsi come luogo di stimolo culturale aperto alla socialità, in sostegno alla comunità studentesca e con attività parallele, quali il bookcrossing, i workshop creativi e gli aperitivi a tema, solo per citarne alcune.