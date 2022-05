Riverberi Jazz & Swing, una nuova rassegna nasce a Cremona

CREMONA - Una rassegna musicale in città - escludendo le grandi manifestazioni istituzionali - è sempre un piacere, in questo caso per i tanti appassionati della musica d'improvvisazione. Nel mese di giugno, lo splendido Palazzo Guazzoni Zaccaria di corso Pietro Vacchelli 60, ha messo in cartellone l'evento 'Riverberi Jazz & Soul', quattro appuntamenti musicali realizzati sotto la direzione artistica di Michele Rovescalli. Si parte martedì 7 giugno (in caso di maltempo slitterà al 13 giugno) con uno dei grandi pianisti jazz italiani, il cremonese purosangue Roberto Cipelli - co-fondatore e componente dello storico Paolo Fresu Quintet - che si esibirà con il suo Flat Iron Trio formato da Loris Leo Lari al contrabbasso e Davide Bussoleni alla batteria; special guest il trombettista Davide Ghidoni.

Il chitarrista Bebo Ferra con il contrabbassista Paolino Dalla Porta

Martedì 16 giugno (in caso di maltempo si passa al 15 giugno) sarà la volta del Duo Bagatelle con il chitarrista Bebo Ferra e il contrabbassista Paolino Dalla Porta, due grandi interpreti del jazz made in Italy. Si passa poi a martedì 21 giugno (in caso di maltempo si recupera il giorno successivo) con il Davide Zilli & Jazzabbestia in Psicanaliswing, un delicato sberleffo della nostra epoca e dei nostri piccoli e grandi disagi quotidiani da parte del professor/cantautore Davide Zilli, condito da testi acutamente ironici e da un jazz swing sdrammatizzante eseguito egregiamente dai Jazzabbestia, ensemble variabile che da sempre lo accompagna.

Davide Zilli e Jazzabbestia. Sotto, i Sugarpie and the Candymen

L'ultimo appuntamento in cartellone è fissato per martedì 28 giugno (in caso di maltempo slitta al giorno successivo) con il concerto dei Sugarpie and the Candymen, gruppo musicale jazz italiano formatasi nel 2008 in Emilia-Romagna, conosciuti in parte anche grazie ad alcune collaborazioni con Renzo Arbore. Sono noti per aver riarrangiato nel loro genere, ovvero il jazz, molti brani popolari di artisti e gruppi notevolmente conosciuti.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.30, ingresso con posto a sedere 20 euro (ridotto studenti 13 euro). Info e prevendite al numero di telefono 0372-26779.