Cipelli: "Il mio Monteverdi jazz nato con Fresu in un bar di Nuoro"

CREMONA - Pianista, compositore, co-fondatore dello storico Quintetto del trombettista Paolo Fresu, all'attivo innumerevoli collaborazioni con grandi artisti del panorama internazionale. Roberto Cipelli è vanto ed orgoglio di Cremona nel mondo ed è una delle punte di diamante dell'edizione 2021 della rassegna Cremona Jazz in corso di svolgimento nello splendido Auditorium Arvedi del Museo del Violino. Proprio in vista dell'ultimo appuntamento in programma venerdì 25 giugno alle ore 20, concerto che vedrà esibirsi proprio il duo formato da Roberto Cipelli e Paolo Fresu, il pianista cremonese ha concesso questa intervista per i lettori de La Provincia e gli appassionati di musica, realizzata all'interno dell'Auditorium grazie alla disponibilità concessa dal Museo del Violino e dal direttore artistico musicale Roberto Codazzi.