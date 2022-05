Fatf, se il desiderio di stare insieme dà voce alla fantasia e alle passioni

CREMA - In un periodo ancora ibrido tra attività on line, ritorni in presenza, classi, scuole e mascherine, il Franco Agostino Teatro Festival non ha voluto saltare l’appuntamento ormai tradizionale con la scrittura e il racconto. Il Concorso di scrittura organizzato per il dodicesimo anno consecutivo dal Franco Agostino Teatro Festival, in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Crema e con il Caffè Letterario cittadino, ha registrato ancora una volta molte partecipazioni. I ragazzi delle scuole medie e superiori sono stati invitati a scrivere un racconto che fosse mosso dalla voglia di ripartire con la grinta di sempre e con una carica nuova, insieme, con il proprio talento come una banda, un gruppo di amici che uniscono le forze, le idee e le energie per dare voce alla cultura e alle passioni.

Gloria Angelotti

Gli elaborati arrivati alla segreteria, suddivisi nelle due consuete categorie Under 14 e Scrittori in Erba, sono stati oltre cinquanta provenienti dall’Istituto Galilei di Crema, dal Liceo Munari di Crema, dal Liceo Racchetti-Da Vinci e dalle scuole medie Vailati di Crema, Abbado di Ombriano e dalla Fondazione Manziana di Crema. «Ancora una volta una piccola sfida vinta, – dichiara Gloria Angelotti – i nostri ragazzi ci stupiscono e ci emozionano. Non si sono tirati indietro e hanno dato spazio alla loro fantasia raccontando e raccontandosi su un tema che è il centro della nostra ventiquattresima edizione e vuole significare la voglia di stare insieme, dopo tanto isolamento».

Paolo Malaguti



I racconti verranno letti e analizzati nei prossimi giorni da una giuria composta da Velia Polenghi ed Emanuela Groppelli in rappresentanza del Franco Agostino Teatro Festival, dai membri del Comitato Soci Coop guidati di Franco Bonizzi e da Paolo Gualandris per il Caffè Letterario. Gli scritti finalisti selezionati dalla giuria verranno poi letti e commentati dallo scrittore Paolo Malaguti, classificatosi secondo al Premio Strega, che nominerà i vincitori durante la serata di premiazione a inizio giugno. «È sempre un onore e un piacere che i racconti partecipanti al concorso vengano letti da scrittori di fama nazionale che si mettono a disposizione dei piccoli scrittori. – conclude Angelotti - Quest’anno Paolo Malaguti, insegnante e scrittore classe 1978 autore di molti libri dal 2009 ad oggi, dedicherà la sua attenzione ai racconti cremaschi e saprà certamente essere di sprone per la creatività dei nostri ragazzi».